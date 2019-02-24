Bursluluk sınavına 3 bin öğrenci başvurdu

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sınava yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı.

Çözüm Koleji tarafından her yıl yapılan bursluluk sınavı yoğun ilgi gördü. Hafta sonu düzenlenen sınava 4. sınıftan 11. sınıfa kadar birçok öğrenci katıldı. Öğrenciler yüzde yüze varan burs imkânını kazanmak için sınavda ter döktü. Veliler ise okul koridorunda ve bahçesinde çocuklarını heyecanla beklediler. Sınava katılan her öğrenciye okul yönetimi tarafından sürpriz hediyeler verildi. Aynı zaman da sınavda birinci olana yüzde 100 ikinci olana yüzde 75 ve üçüncü olana yüzde 50 burs imkanı sağlanacağı duyuruldu.

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz her yıl yapılan bursluluk sınavına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek “Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre çeşitli oranda burs imkanı kazanabileceği gibi ücretsiz okuma şansını da yakalayacaklar. Yapılan bu sınavın Yozgat eğitimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yaklaşık 3 bin öğrenci bursluluk sınavımıza başvurdu. Sınava ilgi gösteren öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Sonuçlar ise kısa bir sonra açıklanarak öğrencilerimize duyurulacak” dedi.