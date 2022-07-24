Büyük balığı tuttular, ödülü kaptılar

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen Olta Balıkçılığı Turnuvası'nda yarışmacılar en büyük balığı tutmak için yarıştı.

Sorgun Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Olta Balıkçılığı Turnuvası, onlarca amatör balıkçıyı Mükremin Göleti'nde bir araya getirdi. Gölet etrafında sıralanarak oltaları atan katılımcılar, en büyük balığı yakalamak için yarıştı. 100 civarında yarışmacının katıldığı turnuvada tutulan balıklar hakem kurulu tarafından değerlendirilerek, en başarılı 3 katılımcı ödüle layık görüldü. Yarışmada Eyüp Can Ekinci tuttuğu 2 kilo 36 gram ve 50 santimetre boyundaki balıkla birinciliği elde ederken, ikinciliği ise 1 kilo 980 gram ve 47 santimetre balıkla Yasin Çevik elde etti. Ödülleri katılımcılara Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci takdim etti. Dün saat 16.00 itibariyle başlayan turnuva bugün saat 10.00'da ödül töreni ile son buldu. Yarışma boyunca katılımcılar çeşitli etkinliklerle de zaman geçirme imkanı buldu.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu tür sosyal faaliyetleri yaygınlaştırarak devam ettireceklerini söyledi. Turnuvanın bugün tamamlandığını ifade eden Başkan Ekinci, “Sorgun Belediyesi olarak ilkini düzenlediğimiz olta balıkçılığı festivalini bugün itibariyle bitirmiş bulunmaktayız. Tüm hemşerilerimiz, balıkçılığa gönül vermiş insanlarımız aileleriyle çocuklarıyla beraber etkinliğe geldi. Burada beraber kamp yaptık, ateş yaktık, birlikte saz, gitar çaldık. Bu etkinliklerin yanı sıra balık tutma etkinliğimiz oldu. Çok da güzel oldu, mutlu olduk. Bu tür sosyal faaliyetleri Sorgun'da yaygınlaştırarak devam ettirmek bizim hedefimiz. İlkini bu sene gerçekleştirdik bundan sonraki senelerde de ikincisi, üçüncü olarak devam edecek diye umut ediyorum. Ağustos ayının 10'un da 12. geleneksel yağlı güreşlerimiz olacak. Ağustos ayının 12-13-14'ünde de konserlerimiz başlıyor. Özel etkinliklerimiz olacak. Bütün halkımızı bekleriz” dedi.

Ailesi ile birlikte turnuvaya katılan Abdurrahman Ünal, “Sorgun'da böyle bir etkinlik ilk kez oluyor. Daha önce biz bu gölete balık tutmaya geliyorduk ama bu tarz etkinlik bizim için farklı ve güzel oldu. Gece boyunca birçok etkinlik oldu, eğlendik ama balık tutamadık. Bu atmosferi yaşamak bizim için güzeldi. Bu tür etkinliklerin devamlı olmasını istiyoruz. Biran olsun hayatın stresinden arınmış olduk” şeklinde konuştu.