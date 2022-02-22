Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi

Yozgat’ta bir binanın çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Yozgat'ta bir binanın çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Erdoğan Akdağ Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda 2 otomobilde maddi hasar oluştu.
Sabah kalktığında otomobilinin zarar gördüğünü gören Kamil Yılmaz, akşam işten geldiğinde arabasını evinin önüne koyduğunu ve sabah kalktığında arabasının hasar gördüğünü söyledi.