Çayıralan'da en güzel kardan adam yarışması

Yozgat'ın Çayıralan İlçesi Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınıfları arasında en güzel kardan adam yarışması yapıldı.

Yarıyıl tatiline yaklaşılmasıyla beraber sosyal ve kültürel faaliyetlere başlayan Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında en güzel kardan adam yarışması yapıldı. Öğrencilere ekip ruhu ile hareket etme becerisinin kazandırıldığı yarışmada öğrenciler doyasıya eğlendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Alpaslan Kargaoğlu “2018-2019 eğitim öğretim yılının 1. dönemi sınavlarının sona ermesiyle okulumuz bahçesinde sınıflar arası kardan adam yapma yarışması düzenledik. Yarışmamız gayet eğlenceli ve keyifli geçti. Öğrencilerimiz hem yarıştılar hem de sınav dönemini geride bırakmanın mutluluğu ile gönüllerince eğlendiler. Bu yarışma sayesinde öğrencilerimizde ekip ruhu ile hareket etme becerisi kazandılar. Yarışma sonucunda 12/A sınıfı birinci oldu. Yarışmamıza ilgi gösteren öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.