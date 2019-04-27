Çayıralan'da okul yararına kermes

Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ'ın da katıldığı kermese veliler, öğrenciler, öğretmenler ve halk büyük ilgi gösterdi. Okul Aile Birliği Başkanı ve Okul Müdürü Ahmet Kaygısız, kermesten elde edilen gelirle okulun ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Kaygısız, “Velilerimiz ve okul aile birliğimiz büyük bir emek ve işbirliği göstererek kermesimiz için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Her sene tekrar eden kermes etkinliği okulumuza büyük katkı sağlamaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle büyük gelir elde eden velilerimizin yüzü gülüyordu. Kısa zamanda tükenen birbirinden güzel yiyeceklerin bulunduğu kermeste çok fazla çeşit bulunmaktaydı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bozdağ, emek verenlerle bir takım sohbetler ederek göstermiş oldukları çabalardan ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.