ÇEDAŞ'tan Yozgat'a milyonluk yatırım

Ş. (ÇEDAŞ), bu yıl Yozgat'a yapacağı yatımların toplamının 35,6 milyon TL'yi bulacağını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat esası ile çalışan ÇEDAŞ, yatırımlarına da ara vermeden devam ediyor. ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesinde yer alan Yozgat'a bu yıl yapacağı yatırımların toplamı 35,6 milyon TL'yi bulacak. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye kesintisiz enerji sağlamak için gece gündüz demeden çalışan ÇEDAŞ, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecinde de yatırımlarını sürdürüyor. Mart ayında Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından bir yandan çalışanları diğer yandan abonelerinin sağlığını korumak için tüm önlemleri alan ÇEDAŞ, 2020 yatırım programını da aksatmadan devam ettirdi. 2020 yılında Sivas, Tokat ve Yozgat'a büyük ölçekli teknoloji ve şebeke yatırımı yapmayı planlayan şirket Yozgat'a 35,6 milyon TL yatırım yapacak.

Her ilin yatırım programı ayrı planlanıyor

Yatırım planlamalarının her ilin ihtiyaçlarına göre özel olarak belirlendiğini ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, bu kapsamda Yozgat merkez, ilçe ve köylerine yönelik özel çalışma yapıldığını belirterek, “Sivas, Tokat ve Yozgat ilimizin ihtiyaç ve beklentilerini ayrıca değerlendirip çalışmaya başladık. Bu yıl içinde Yozgat'a yapacağımız 35,6 milyon TL'lik yatırımda en büyük payı 8,2 milyon TL ile teknoloji ve diğer yatırımlara ayırdık. Onu 8 milyon TL ile küçük ek tesisleri (KET) yatırımları, 6,7 milyon TL ile enerji nakil hatları, 5,18 milyon TL ile yeraltına alma ve 772 bin TL ile aydınlatma yatırımları izliyor. Yozgat'ın köylerinin havai hatlarının artan elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde yenilenmesi için de 330 bin liraya yakın bir yatırımı tüketicilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

1 Haziran sonrasında çalışmalar hızlandı

Türkiye genelinde 1 Haziran tarihinden itibaren atılmaya başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte ÇEDAŞ'ın yatırım çalışmalarının da hızlandığına dikkat çeken Kıvılcım, “Gece gündüz demeden abonelerimize kesintisiz enerji vermek üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz. Abonelerimizin gün içinde enerjisiz kalmaması için yatırımlarımızın bir bölümünü gece geç saatlere kaydırdık. Pandemi döneminde özellikle mesken abonelerinin artan tüketimine hızla çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Şirket olarak amacımız, tüketicilerimizin ihtiyacı olan hizmeti sağlamak için tüm çalışanlarımızla birlikte Yozgat iline en iyisini sunabilmektir” değerlendirmesinde bulundu.