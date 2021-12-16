Çekerek Kaymakamı Güzel, genç girişimcileri destekliyor

Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şahabettin Murat ile birlikte ilçe ve köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan genç girişimcileri ziyaret eden Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, çiftçilere alternatif ürünlere yönelmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesinden yararlanarak kendi arazisi üzerine kurduğu 2 dönüm alanda yılda 10 ila 15 ton arasında domates üreten genç girişimci Çağrı Öcal'ı ziyaret eden ve serasını inceleyen Kaymakam Güzel, Öcal'ın daha fazla gelir getirici çilek, mantar ve kenevir gibi alternatif ürünlere yönelmesini istedi. Kaymakam Güzel, üretim ve proje konusunda kaymakamlık ile ilçe tarım ve orman müdürlüğünün genç girişimcilere her türlüğü desteğe açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Genç girişimci Çağrı Öcal'da Kaymakam Güzel ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat'a destekleri için teşekkür etti.