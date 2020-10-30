Çekerek Millet Bahçesi İnşaatı başladı

Yozgat'ın Çekerek Belediyesi tarafından yaptırılacak olan ‘Çekerek Millet Bahçesi' inşaatı başladı.

Çekerek Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yapımına başlanan Millet Bahçesi Şantiye alanında incelemelerde bulundu. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, "Peyzaj Alanı 176.726,60 m ve Sosyal Donatı Alanı , 3.970,74 m olarak ilçe bazında bölgenin en büyüğü konumunda olan Millet bahçemizin arazi düzenleme ve Sosyal Donatı Temel kazıları devam etmektedir" dedi.

Başkan Çakır yaptığı açıklamada “Millet Bahçemizi diğer millet bahçelerinden ayırt edici özelliği içerisinde kapsamlı bir Bilim Merkezi bulunmaktadır. Çocuklarımızı, gençlerimizi bilime yönlendirmek maksadıyla 7'den 70'e herkesin ziyaret edebileceği bir bilim merkezi yapılarak Şehrimizde Bilim insanlarının yetişmesine vesile olacağız. Turizm ve Macera severlerin uğrak yeri haline gelmesi için Ülkemizde toplamda 9 yerde bulunan Cam Teras'a 10. olarak Çekerek Millet Bahçesi eklenerek Turizm Haritalarında şehrimiz de yerini alacak. Çekerek Barajında Yelkenli Tekneler ile Turlar düzenlenecek, İskelede balıkçılar balıklarını tutabilecek, 176.726,60 m doğallığın içerisinde “Daha Çok Yeşil” anlayışı doğrultusunda Bitki ve peyzajı ile Şehrimize yeni bir soluk getirecek. Millet Kıraathanesi, Seyir Terasları, Yüzer İskeleler, Yürüyüş Yolları, Çocuk Oyun Parkları, Yöresel Ürünler Pazarı, Kır Bahçelerinin doğa ile iç içe olmasıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Projemiz tamamlandığında Çekerek'i Turizmin Merkezi haline getirecek özelliklere sahip kapsamlı bir Millet Bahçesi olacak inşallah. Çekerek Millet Bahçesi projemizin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi olmak üzere, Hemşehrimiz, Gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendiye, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum beyefendiye, desteğini esirgemeyen herkese, Proje ekibimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Birlikte güzel işler yapacak ve ilçemizi bölgenin parlayan yıldızı yapacağız. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz” diye konuştu.