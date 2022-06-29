Çekerek'te erkekler 'kadına şiddete hayır' dedi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Yozgat Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda Yozgat Valiliğinin öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelenin önüne geçmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları başlatıldı. Yozgat'ın Çekerek ilçesinde de kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan broşürlerin dağıtımı gerçekleştirildi. İlçede erkeklerin yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, kafeler, lokantalar ve kahvehaneler olmak üzere vatandaşlara, görevliler tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı. Çekerekli vatandaşlar da kamera karşısına geçerek kadına karşı şiddete ‘hayır' dedi.

Çekerek'in Sarı köyünden kamer karşısına geçen Ahmet Atlı, “Kadına şiddet insanlık suçudur, kadına el kalkmaz. Kadın dünyanın en değerli varlığıdır. Kadın bir çiçektir, onu soldurmamak lazım. Kadının bastığı yer cennettir.” dedi.