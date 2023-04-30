Çekerek'te işaret dili kursuna ilgi her geçen gün artıyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde işitme engellileri daha iyi anlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla açılan işaret dili kurslarına ilgi her geçen gün daha da artıyor.

Çekerek ilçesinde işitme engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve iletişim engellerinin ortadan kalkması amacıyla halk eğitim merkezi ve gençlik merkezinde açılan kurslarda birçok vatandaş işaret dili eğitimi alıyor. İşaret Dili Tercüman ve Eğitmeni Cevahir Solmaz tarafından verilen işaret dili eğitimine ilçe halkı da yoğun ilgi gösteriyor. Yaklaşık 4 ay süren eğitimler sonunda katılımcılar işaret dili eğitimi sertifikası da veriliyor.

Çekerek Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezinde 4 yıldır işaret dili eğitimi verdiklerini belirten Cevahir Solmaz, işaret dili kurslarına ilginin büyük olduğunu söyleyerek “Tüm ilçe halkımızı işitme engelli bireylerle daha rahat iletişime geçebilmeleri ve onlara destek olmaları amacıyla onları işaret dili eğitimine bekliyoruz” dedi.

İşaret dili öğrenmenin kendilerine değer kattığını ifade eden kursiyerlerden Esra Ecevit ise “Gençlik merkezinde açılan işaret eğitimi kursuna geliyorum. Kurs sayesinde dışarıda işitme engelli bireyleri çok rahat anlıyorum ve kendimi ifade edebiliyorum. Kursumuzun bitmesine 2 hafta kaldı, kurs bitiminde sertifika da alıyorum. Çok eğlenceli bir şekilde derslerimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kursiyer Melike Nur Karadeniz de, “İşaret dili kursunda eğitim alıyorum. Dışarı da işitme engelli bireylerle rahatlıkla konuşabiliyorum, çok mutlu oluyorum. İşitme engellileri anlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için bizim gibi bireylerin işaret dili eğitimi almaları gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.