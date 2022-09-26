Çekerek'te okul servisleri denetlendi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde eğitim öğretim yılının başlamasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, okul servisleri denetlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin güvenli yolculuk yapmalarının sağlanması için gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri kontrolü, ışıklı öğrenci servisi tabelası, cam kontrolü gibi birçok konuda uyarılarda bulunuldu.

Bazlamaç köyünden Çekerek ilçesin öğrenci taşıyan servis şoförü Necati Duran, “Jandarma ve emniyet ekipleri bizi emniyet kemeri, evrak konusunda, araca sivil vatandaş alınmaması ve yüksek sesle müzik dinlenmemesi konusunda uyardı. Biz kurallara uyuyoruz, onlar bizim çocuklarımız, hepsi bize emanet, velilerimizin gözü arkada kalmasın.” dedi.

Servis şoförü Mehmet Yılmaz ise emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ekipler, araçlarımızda genel kontrollerin yanında aracımızda ışıklı uyarıcılar bulundurulması yaptı. Evrak kontrolü gerçekleştirdi. Öğrencilere ve şoförlere yönelik emniyet kemeri uygulaması yaparak bizi bilgilendirdiler. Biz servis şoförleri olarak öğrencilerimizin can güvenliği için trafik kurallarına uyuyoruz. Denetimler için jandarma ve polis ekiplerimize teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.