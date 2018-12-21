Etkinlikte öğrenciler çöp toplayarak çevre temizliğine dikkat çektiler.

TOKİ konutlarında bulunan 268 daireye çöp poşeti dağıtılarak, plastik, cam ve karton gibi ürünlerin yerinde ayrıştırılması anlatıldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan,"Öncelikli olarak TOKİ Mevlana okulumuzun öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu çağrıyı duyarak temiz bir Yozgat, temiz bir ülke ve temiz bir dünya için temiz bir çevre için katkı sağlayacak olan velilerimize, öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. Çünkü hepimiz temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Bunun içinde gayret bize düşüyor. Yaklaşık 5 yıldır her vesileyle değişik kampanyalarla Yozgat'ı temiz gayreti içerisinde olduk. Bugün Yozgat, Türkiye'nin en temiz şehirlerinden birisidir. Bununla da hep beraber iftihar edebiliriz. Yozgat'ta çöplerimiz düzenli olarak toplanıyor. Geri dönüşüme kazandırmak için de kumbaralarımız var. Pet, kağıt atıkları, giysi ve ayakkabı atıklarını ayrı ayır kaynağında ayırmak istiyoruz ve bunu ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bunun için de sizlerin yardımı gerekiyor. Bunları artık evlerde de toplamak istiyoruz. Hiç çöp alanına gitmeden evlerde ayrıştırmak suretiyle toplamak istiyoruz. Bunun içinde siz öğrencilerimiz bize yardımcı olacaksınız, büyüklerinize bunun önemini anlatacaksınız. Okul ve etrafındaki siteler Yozgat'ın en temiz mahallesi olacak hep birlikte başaracağız. Yozgat Türkiye'de çöp toplama alanları yönünde de en önde gelen illerinden biri oldu. Yozgat çöplerden elektrik enerjisi üreten bir il. Yozgat çöplerini düzenli depolayarak elektrik üretiyor. Buna da herkesin katsısı var İnşallah sıfır atık projemiz ve evlerde ayrıştırma projemiz başarılı olacak. Ter temiz Yozgat'ta huzur içerisinde yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

TOKİ Mevlana İlkokulu Müdürü Hasan Arun ise,"Tabi kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir. Tabiatın kendini yenileme kabiliyeti sınırlıdır. Bozulan ekolojik dengenin yeniden teşekkülü zordur. Bazen imkansızdır. Bu nedenle çevre koruma ve kollama dengesinin sağlanması ancak toplumun bütün kesimlerinin katılımı ile insan ihtiyacının olanının tüketmemesi ile mümkündür. Dengeli, sürekli kalkınma, gelecek nesillerin sahip olacağı imkanları tehlikeye sokmadan bugünkü neslin ihtiyaçlarını hedef alan bir kalkınma tarzıdır. Bu kalkınmaya çevre değerlerini tahrip etmeden gerçekleştirmek ise ancak şuurlu insan, şuurlu toplumla mümkündür. Mahalli ölçekte çevre sorunlarını karşı çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma öncelikli konuların başında gelmektedir. Bizlerde çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek için Belediyemizle ortak bir çalışma başlatma bulunmak istiyoruz." diye konuştu.