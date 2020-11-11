Ceza İnfaz Kurumunda 4 bin 500 fidan toprakla buluştu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Açı Ceza İnfaz Kurumu personelleri, “Bir ağaç bir nefes” kampanyası kapsamında 4 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikimi sonrası açıklamada Cumhuriyet Savcısı Ali Erhan Özkaya, “Akdağmadeni Açı Ceza infaz kurumu personelleri olarak “Bir ağaç bir nefes” kampanyası kapsamında kurumun çevresine 4 bin 500 fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ormanlar bakımından zengin olan Akdağmadeni ilçemize biz de bir katkı yaptığımız için onur duyduk” dedi.

Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Telha Tuna ise, açık cezaevinin yaklaşık bir yıl önce hizmete girdiğini hatırlatarak “Bir ağaç bir nefes” kampanyasına destek veren ve kurumun ağaçlandırmasında emeği geçen Cumhuriyet Savcısı Ali Erhan Özkaya'ya ve kurum personellerine teşekkür etti.