Çilek üreten eller projesi kadınlarla hayat buldu

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilde alternatif ürünlerin ekimini yaygınlaştırmak ve kadınların üretime katkılarını sağlamak amacıyla hazırladığı “Çilek üreten eller” projesi ile Yozgat'ta kadınlar modern çilek bahçeleri kurdu.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) kapsamında hazırlanan ve aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadın girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan "Çilek Üreten Eller" projesi sonuç vermeye başladı. Yozgat merkeze bağlı Başıbüyüklü köyünde uygulanan "Çilek Üreten Eller" projesi ile çilek yetiştiriciliği konusunda teorik ve pratik eğitim alan kadın çiftçiler, kendileri için hazırlanan 1'er dekarlık modern çilek bahçelerinden ilk ürünlerini almaya başladı. Proje kapsamında geçen yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yüzde 70 hibe desteği alarak çilek üretmeye başlayan kadın çiftçiler, emeklerinin karşılığını almaya başladı ve şimdilerde taleplere yetişemiyor. Genellikle sebze yetiştiriciliği yapılan Başıbüyüklü köyünde domates, biber, salatalık gibi sebzelere alternatif ürün olarak çilek yetiştiren kadın çiftçiler, ürettikleri çilekleri satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Çilek Üreten Eller projesinden yararlanan kadın çiftçi Ulviye Kalkan yaptığı açıklamada “Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün önerisiyle köyümüzde çilek üretimine başladık. Daha önce burada salatalık, domates, biber ekiyorduk şimdi çilek üretiyoruz. Çilek üretimi bize daha kolay geldi ve daha çok kazanıyoruz, verim de daha güzel. Ürettiğimiz çilekleri eşim götürüyor pazarda satıyor. Yerli diye daha çok talep görüyor. Taleplere şu an yetişemiyoruz, sipariş alıyoruz. Hem evde ev işlerimi yapıyorum, hem de gelip tarlada çalışıyorum. Eşime ve ev ekonomimize katkı sağlıyorum” dedi.

Annesine çilek üretiminde yardım eden Şakir Kalkan ise, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 yılında Çilek Üreten Eller projesi kapsamında bize destek verdi. Köyümüze gelerek tarlamıza sistemi kurdular. Hane başı bir dönüm olarak bize projeyi verdiler biz de bunu değerlendirdik. Geliri güzel, satıyoruz verimi de inşallah daha iyi olacaktır. Pazarlarda satıyoruz, sipariş alıyoruz talepler yoğun yetiştiremiyoruz. İnsanlarımız, müşterilerimiz memnun kalıyor. Daha önceki ürünlere göre çilek alternatif olarak bizim için çok iyi. Önceleri salatalık, domates, biber üretirdik şimdi çilek üretiyoruz. Geliri diğerlerine göre daha fazla. Salatalığın kilosu 3 TL ise çileğin kilosu 10 TL” şeklinde konuştu.