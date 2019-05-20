Çocuğunu göstermediğini öne sürdüğü kaynını öldürdü

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Arpalık köyünde bir şahıs, velayeti ayrıldığı eşinde olan çocuğunu göstermediğini öne sürdüğü kaynını tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan T.A. (35), velayeti eşinde olan 3 yaşındaki çocuğunu görmek için eşinin Arpalık köyündeki babaevine gitti. Çocuğunu göstermedikleri için kaynı Şener Arslan (31) ile tartışmaya başlayan T.A., tabancayla Arslan'ı vurarak öldürdü. Arslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri T.A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.