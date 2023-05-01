İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi

Yozgat Sorgun Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen çocuk şenliğinin üçüncüsü, binlerce çocuk ve ailesinin katılımı ile tamamlandı.


Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Sorgun Belediyesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen çocuk şenliği ile ilçedeki binlerce çocuğa unutulmaz anlar yaşattı. Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda gün boyu süren etkinlikte çocuklar; palyaço gösterileri, animasyonlar, Hacivat ve Karagöz ve çizgi film kahramanları eşliğinde gönüllerince oynayıp vakit geçirdi. Eğlencenin tadını doyasıya yaşayan çocuklar, etkinlik sonrası Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'ye teşekkür etti.


Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan ve zaman zaman çocuklarla ilgilenme fırsatı bulan Başkan Ekinci, bu yıl içerisinde daha geniş çerçevede bir çocuk şenliği daha yapacakları müjdesini verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.