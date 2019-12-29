Çocuklar sokak köpeğine üşümesin diye tişört giydirdi

Yozgat'ta yaşları 9 ila 11 arasında değişen üç arkadaş, peşlerine takılan sokak köpeğine üşümesin diye tişört giydirdi.

İl merkezinde peşlerine takılan bir sokak köpeğini fark eden üç çocuk, büyüklere örnek olacak bir davranış sergiledi. Sokak köpeğinin soğuktan üşümesine duyarsız kalmayan üç arkadaş, köpeğe tişört giydirdi. Sokak köpeğine sahip çıkan çocuklar, önce köpeği besledi, ardından da yanlarında bulunan tişörtü köpeğe giydirdi. Bu görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocuklardan Emrullah Kayaalp, üşümemesi için köpeğe elbise giydirdiklerini söyleyerek, “Evden beri peşimize takılmıştı, biz de üşümesin diye köpeğe tişört giydirdik. Sonra da besledik” dedi.