Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu ve Türkçe Öğretmeni Hacer Başkal tarafından başlatılan ‘Çözüm Evde Okuyor' projesi, öğrenciler ve ailelerce büyük ilgi görüyor. Çocukların aileleriyle kitap okuyarak daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projede, öğrenci ve veliler her gün akşam 20:00-20:30 saatleri arasında kitap okuyor. 2 haftadır devam eden ‘Çözüm Evde Okuyor' projesi ile öğrencilerin okuma alışkanlıklarının gelişmesi, algılama kapasitesi ve dünyaya bakış açılarının değişmesi hedefleniyor.

Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu, projeye “Kitapsız büyüyen çocuk, susuz büyüyen ağaca benzer” sözüyle başladıklarını söyledi. Hatipoğlu yaptığı açıklamada, “Projemizle tüm öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerimizin aile bireyleri ile iletişimlerini ve birlikte vakit geçirebilmelerini sağlamak istedik. Projemiz yaklaşık 2 haftadır hayatta. İlk etapta ortaokul öğrencilerimiz ile kitap okumaya başladık. Gördük ki evde ailesiyle birlikte zaman geçiren, birlikte aktivite yapan ve kitap okuyan öğrencilerin okula daha mutlu ve daha istekli geldiklerini fark ettik. Bu projemizi en kısa zamanda ilkokul öğrencilerimiz ve aileleriyle de hayata geçireceğiz.” dedi.

Hatipoğlu, proje ile ilgili ailelerin de memnuniyetlerini dile getirdiğini söyledi.