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Çözüm Koleji 4. sınıf öğrencileri konser verdi

Yozgat Çözüm Koleji 4.

sınıf öğrencileri, mezuniyet töreni dolayısıyla konser verdi.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen konserde öğrenciler, müzik öğretmenleri Abdulkadir Ülger ve Belgüzar Akgül eşliğinde hazırladıkları birbirinden güzel parçaları seslendirdiler. Öğrencilerin seslendirdikleri şarkılar katılımcılar tarafından büyük beğeni ile dinlendi. Yoğun katılımın olduğu konserde öğretmenler ve veliler de zaman zaman öğrencilere eşlik etti.


Konser sonrası açıklamalarda bulunan Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, öğrencilerinin kendilerine unutulmaz bir akşam yaşattıklarını söyleyerek “4. sınıf öğrencilerimiz müzik öğretmenimiz Abdulkadir Ülger ve koro şefimiz Belgüzar Akgül öncülüğünde sololar dahil olmak üzere 18 parça eser seslendirdi. Bize bu unutulmayacak bir gece yaşattıkları için onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca 4 yıl boyunca emeklerini bizden hiç esirgemeyen değerli öğretmenlerimiz Muzaffer Öcek, Görkem Arslan Muş ve diğer öğretmenlerimiz ile kıymetli sanatçılarımız Efkan Zeki, Harun Bodugöz, İbrahim Doğan ve Çözüm Koleji Anadolu - Fen Lisesi Müzik Öğretmeni İbrahim Ekici'ye teşekkür ediyorum” dedi.

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