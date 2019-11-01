İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çözüm Koleji öğrencileri bilime doydu

Yozgat Çözüm Koleji’nin her ay düzenlediği kariyer günü etkinlikleri kapsamında bu ayki konuğu Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Yozgat Çözüm Koleji'nin her ay düzenlediği kariyer günü etkinlikleri kapsamında bu ayki konuğu Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Hazer oldu.


Yozgat Çözüm Koleji, kariyer günlerinde öğrencilerini meslekler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hazerfen Akademi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Doç. Dr. Orhan Hazer, öğrencilerle bir araya geldi. Doç. Dr. Hazer'in gerçekleştirdiği birbirinden ilginç deneyleri öğrenciler büyük ilgi ile izledi. Öğrenciler Hazer ile birlikte farklı deneyler yaparak hem yeni yöntemler öğrenmenin heyecanını yaşadılar hem de eğlenceli vakit geçirdiler.


Deney gösterileri sonrası açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Orhan Hazer, “Amacımız çocukların deneyler yaparak bilimi sevmelerini sağlamak ve onları bir şeyleri başarabileceğine inandırmak. Bu noktada Hazerfen Akademi olarak istek doğrultusunda okullarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz ve gösteri deneyleri yapıyoruz. Bugün de Çözüm Koleji'nin bilme meraklı öğrencileriyle verimli ve eğlenceli bir vakit geçirerek birbirinden ilginç deneyleri gerçekleştirdik. Oldukça da verimli geçti. Büyük bir ilgi ile bizi takip eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Etkinlikte emeği geçen Hazer'e Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu teşekkür ederek plaket ve çiçek taktim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.