Çözüm Koleji öğrencileri bilime doydu

Yozgat Çözüm Koleji'nin her ay düzenlediği kariyer günü etkinlikleri kapsamında bu ayki konuğu Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Hazer oldu.

Yozgat Çözüm Koleji, kariyer günlerinde öğrencilerini meslekler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hazerfen Akademi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Doç. Dr. Orhan Hazer, öğrencilerle bir araya geldi. Doç. Dr. Hazer'in gerçekleştirdiği birbirinden ilginç deneyleri öğrenciler büyük ilgi ile izledi. Öğrenciler Hazer ile birlikte farklı deneyler yaparak hem yeni yöntemler öğrenmenin heyecanını yaşadılar hem de eğlenceli vakit geçirdiler.

Deney gösterileri sonrası açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Orhan Hazer, “Amacımız çocukların deneyler yaparak bilimi sevmelerini sağlamak ve onları bir şeyleri başarabileceğine inandırmak. Bu noktada Hazerfen Akademi olarak istek doğrultusunda okullarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz ve gösteri deneyleri yapıyoruz. Bugün de Çözüm Koleji'nin bilme meraklı öğrencileriyle verimli ve eğlenceli bir vakit geçirerek birbirinden ilginç deneyleri gerçekleştirdik. Oldukça da verimli geçti. Büyük bir ilgi ile bizi takip eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte emeği geçen Hazer'e Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu teşekkür ederek plaket ve çiçek taktim etti.