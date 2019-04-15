Çözüm Koleji öğrencilerinden sağlıklı yaşam yürüyüşü

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen Beslenme Dostu Projesi kapsamında sağlık konusunda bilinç ve farkındalığı yükseltmek amacıyla ‘Sağlık Yürüyüşü' düzenledi.

Çözüm Koleji 6. ve 7. sınıf öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde sağlıklı beslenme, sağlıklı olmak için spor yapma, obeziteyi önleme ve bilinçlendirme gibi konularda hazırladıkları pankartlarla sağlık yürüyüşü düzenlediler. Okul içinde ve dışında gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler, hem sağlıklı beslenmeyi hem de sporun önemine değinerek diğer arkadaşlarına örnek oldular. Yürüyüşün yanı sıra öğrencilere öğretmenleri tarafından cips, jelibon, çikolata gibi işlenmiş hazır gıdaların sağlığa zararları deney yöntemiyle anlatıldı.

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, sağlıklı yaşamın önemine değinerek “Öğrencilerimizin sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, sporun ve hareketin önemini kavramaları için beslenme dostu projesi kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. Obeziteye ve piyasada satılan sağlıksız ürünlere karşı bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları pankartlarla diğer arkadaşlarına örnek oldular hem de onların bilinçlenmelerini sağladılar. Bu tür etkinliklerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek. Bu projemizin faydalı olduğunu düşünüyorum. Projede emeği geçen öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.