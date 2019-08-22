Çözüm Koleji öğretmen seminerine başladı

Eylül ayının 9'unda 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine başlayacak olan ve yeni başarılara imza atmayı hedefleyen Yozgat Çözüm Koleji öğretmenleri, eğitim seminerlerine ve yeni eğitim öğretim yılı için planlama çalışmalarına başladılar.

Yozgat Çözüm Koleji'nde 2019 - 2020 yeni eğitim-öğretim yılına en iyi şekilde girmek isteyen ve öğrencilere en iyi seviyede eğitim vermek için hazırlanan öğretmenler için eğitim seminerleri başladı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin katıldığı seminer programı 4 bölümden oluşacak. İlki dün gerçekleştirilen seminerde Çözüm Koleji'ne yeni katılan öğretmenlerin uyum süreci, okulun vizyonu-misyonu ve değerleri gibi konular yer aldı. İkinci bölümde ise günlük plan, yıllık plan ve okul kulüplerinin işleyişi gibi konular öğretmenlere anlatılacak. 3. bölümde K12 sisteminin işlemi, detayları öğretmen portalı ve veli portalının en verimli şekilde nasıl kullanılacağı anlatılacak. 4.bölüm de ise danışman öğretmenler, sınıf öğretmenleri ve ana sınıfı öğretmenlerinin mesleki gelişim süreci üzerine konular işlenecek ve seminer son bulacak.

Öğretmen seminerleri, Çözüm Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Çözüm Koleji Müdürü Recep Yazan, Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu ve Çözüm Koleji Personel Ve Muhasebe Müdürü Rıdvan Kara önderliğinde gerçekleştiriyor.