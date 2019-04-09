Çözüm Koleji tanıtım günleri yoğun ilgi gördü

Yozgat Çözüm Koleji, bir alışveriş merkezinde tanıtım günü düzenledi. Düzenlenen etkinlik veliler tarafından yoğun ilgi görürken kurulan stantlarda görevliler tarafından velilere okulun eğitim sistemi ve başarıları hakkında bilgiler verildi. Tanıtım günlerinde mini konser, resim sergisi, jimnastik gösterisi, İngilizce gösterisi, bilişim gösterisi ve anasınıfları tanıtım gibi çeşitli etkinlikler büyük ilgi gördü. Düzenlenen yarışmalar sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, “Böyle güzel ve faydalı bir etkinliğe imza atan öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Çözüm Koleji kurumları olarak tanıtım günlerinde birbirinden eğlenceli etkinlikler sayesinde velilerimizin ve öğrencilerimizin hoş vakit geçirmelerini sağladık. Umarım faydalı olmuşuzdur, velilerimize ve öğrencilerimize yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.