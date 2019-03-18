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Çözüm Koleji'nde İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması düzenlendi

İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla Yozgat Çözüm Koleji'nde İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması düzenlendi.


Yozgat Çözüm Koleji, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla okulun konferans salonunda bir etkinlik düzenledi. Gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.


Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği İstiklal Marşı yarışması sonucunda ilkokullarda 1/B sınıfından Buğlem Ravza Darı ve 4/A sınıfından Beyza Çetin birinciliği elde ederken 6/B sınıfı öğrencilerinden Zeynep Ceren Fırat ise ortaokullarda birinciliği elde etti. Yarışma sonrası dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Nesimi Gözübüyük ve sanatçı Mümin Sarıkaya verdi.


Programda ayrıca Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesini anlatan video katılımcılardan büyük beğeni aldı.

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