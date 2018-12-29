Çözüm Koleji'nde Milli Şair anıldı

yıl dönümünde Yozgat Çözüm Koleji tarafından düzenlenen programla anıldı.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kolej öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda öğrenciler Milli Şairin şiirlerini okudu. Katılımcılara Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video izlettirildi. Düzenlenen program katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadele dönemini eserlerinde en iyi şekilde yansıttığını ve Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptığını söyleyerek “ Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve şükranla anıyoruz. Akif'in en büyük eseri olan İstiklal Marşımızı, millet olarak ilelebet muhafaza edeceğiz. Böyle önemli etkinliği düzenleyen okulumuz öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum” dedi.