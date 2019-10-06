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Çözüm Kolejinde 'Proje Tabanlı Eğitim Anlayışımız' semineri düzenlendi

Yozgat Çözüm Kolejinde hizmet içi eğitimi kapsamında ‘Proje Tabanlı Eğitim Anlayışımız’ konulu seminer gerçekleştirildi.

Yozgat Çözüm Kolejinde hizmet içi eğitimi kapsamında ‘Proje Tabanlı Eğitim Anlayışımız' konulu seminer gerçekleştirildi.


Çözüm Okulları Genel Koordinatörü Muhammet Said Konyalıgil ve Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şimşek, Yozgat Çözüm Kolejinde bir dizi etkinlik için Yozgat'a geldi. Hizmet içi eğitimi kapsamında Yozgat Çözüm Kolejinde ‘Proje Tabanlı Eğitim Anlayışımız' konulu seminer veren Konyalıgil ve Şimşek, seminerde Çözüm Koleji, Anadolu-Fen Lisesi, Bilim Teknik Koleji idarecileri ve öğretmenleri ile bir araya geldi.


Proje tabanlı öğrenmenin, hem öğrenen hem de öğreten açısından birçok yararı olduğunu söyleyen Çözüm Okulları Genel Koordinatörü Muhammet Said Konyalıgil, "Her şeyden önce proje tabanlı öğrenme motivasyonu artırır. Proje tabanlı öğrenme, öğrenci ilgi ve isteklerini toplar ve harekete geçirir. Proje tabanlı öğrenmede öğrenciler önemli bir soru ya da problem durumu içindeki önemli kavramları öğrenmek için motive olurlar. Öğrenci ve öğretmenlerde değişik konuşma ve liderlik becerileri, araştırma becerileri ve işbirliği gibi beceriler gelişir. Bir projeyi gerçekleştirme süreci, deneyler yapma, buluş temelli öğrenmeyi gerçekleştirme, yanlışlardan öğrenme, beklenmeyen güçlüklerle karşı karşıya geldiklerinde onu yenme konusunda öğrencilere cesaret verir. Proje tabanlı öğrenme yoluyla öğrencilerde diğerleriyle iyi çalışma becerisi, doğru kararlar alma, inisiyatif alma ve karmaşık problemleri çözme gibi beceriler gelişmektedir” dedi.


‘Proje Tabanlı Eğitim Anlayışımız' konulu seminerin ardından Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, Çözüm Okulları Genel Koordinatörü Muhammet Said Konyalıgil ve Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şimşek'e teşekkür etti.

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