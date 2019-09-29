Çözüm Kolejinde veli toplantısı

Yozgat Çözüm Koleji tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönem veli toplantısı gerçekleştirildi. İlkokul 1 ve 4. sınıflar ile ortaokul 5 ve 8. sınıflar veli toplantısında sınıf ve branş öğretmenleri, öğrenci velileriyle bir araya geldi. Toplantıda veliler, çocuklarının eğitim durumları hakkında bilgi sahibi oldular. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda öğretmenler, velilerle birebir görüşerek derslerin işlenişi, öğrencilerin eğitim durumları ve davranışları ile öğrenci-veli ilişkisi konularında geniş değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonunda velilerle bir araya gelen Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, toplantıya yoğun katılım gösteren velilere teşekkür ederek, öğretmen-veli buluşmalarını okul olarak çok önemsediklerini dile getirdi.