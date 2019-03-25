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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ta yaptığı açıklamada, PKK ve FETÖ ile iş tutanları savunanların muhalefet yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ta yaptığı açıklamada, PKK ve FETÖ ile iş tutanları savunanların muhalefet yaptığını söyledi.


Bir dizi incelmemelerde bulunmak üzere memleketi Yozgat'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde partililere hitaben yaptığı konuşmada, “Bizde muhalefet dediğiniz şey iş üretmiyor ki sadece konuşuyor. Çekerek'te bunu görüyorsunuz. Muhalefet dediğiniz şey sadece konuşsa o da güzel. PKK ile iş tutan FETÖ ile iş tutanlarla birlikte Türkiye'de kadrolarından PKK militanlarını FETÖ'ye müzahir olanları aday gösterenlerin savunuculuğunu yapmaya çalışanlar muhalefet yapıyor. Dolayısıyla adına da İYİ Parti diyorlar. PKK ile işbirliği tutanlarla FETÖ ile birlikte olanlarla birlikte olmanın nesi iyi. Çekerek ve Yozgat, tüm ilçeleriyle şunu iyi bilir, söz konusu vatan olduğunda gözünü kırpmadan bu analarımız şehit verecek çocuklarını yetiştirirler. Peki hangi yüzle tekrar bu ilde bu ilçede bunlarla işbirliği yapacaksınız sonrada benim analarımın, bacılarımın gözünün içine baka baka oy isteyeceksiniz. Buna yüz ister” dedi.

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