Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden oyun sahnelenmek isteniyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baba ocağı olan memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyünde bağ bozumuna katılıp pekmez kaynatan köy kadınlarına yardım etti. Burada kadınlar tarafından Oktay'a sıcak süt ve gözleme ikram edildi. Köyde yetişen ürünler hakkında kadınlardan bilgi alan Oktay, daha sonra Çekerek Kadınlar Kooperatifi tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezuniyet törenine katılan Oktay burada yapmış olduğu konuşmada, yükseköğretimde yüz yüze eğitime başlanmasının ardından ertelenmiş ve birikmiş bir yurt talebinin oluştuğunu söyledi.

Yükseköğretim öğrencilerinin mağdur edilmeden yurtlara yerleştirilmeye devam ettiğini söyleyen Oktay, “Ancak görüyoruz ki barınma konusu bahane edilerek gençlerimiz üzerinden bir oyun sahnelenmek isteniyor. Geçmişte yaşananlar, Türkiye'de gençler üzerinden kurulan tezgahların kimseye bir şey kazandırmadığını net şekilde göstermiştir. Biz gençlerimize her konuda sahip çıkarak ülkemize sevgi tohumları ekmenin ve kardeşlik iklimini geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. Katsayı adaletsizliğine son veren, üniversite kapılarında yığılmaların önüne geçen ve harç yükünü gençlerimizin omzundan alan Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizleriz. Yükseköğretim de dâhil eğitimin her kademesinde sosyal adalet için gayret eden, fırsat eşitliği sunarak her şehre üniversite götüren, kredi ve bursları 14-15 kart artıran bizleriz. Yurt sayısını 4 kat artırarak devlet yurdu olmayan şehir bırakmayan da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine bizleriz” dedi.

Son 3 yılda ülke genelinde 240 yeni yurt binasının yapıldığını da belirten Oktay, “Şu anda yapımı devam eden 110 binin üzerinde yatak kapasiteli yurtlarımızı yükseköğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Öğrenci olmayan ya da yurt başvurusu dahi yapmamış; yasadışı terör örgütleri ile bağlantılı toplulukların, parkta bahçede toplanıp çıkardığı kuru gürültüyle tüm bu gayretleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Biz, temelde öğrenciye odaklanan bir anlayışla, öğrenci dostu kampüs ve yurt alanları, çağa öncülük eden akademik programlar ve sosyal imkanlar ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödül ve diplomaları verilirken Oktay, mezun olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Mezun olan öğrenciler kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.