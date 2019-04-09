Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi

Yozgat'ta Murat Altaş, kız arkadaşı Miyase Feyza Biçer'e Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarının yardımıyla sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Genç kız sürpriz evlilik teklifine ‘evet' yanıtını verdi.

Yozgat'ta Murat Altaş, 6 aydır beraber olduğu kız arkadaşı Miyase Feyza Biçer'e iş çıkışı sürpriz evlilik teklifi organizasyonu hazırladı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen Murat Altaş ve Miyase Feyza Biçer ikilisi arkadaşları tarafından meşale ve konfetilerle karşılandı. Kız arkadaşı Miyase Feyza Biçer'e burada evlilik teklifi eden Murat Altaş, aldığı ‘evet' yanıtının ardından çiftler meydanda dans edip müzik eşliğinde oyun oynadılar ve halay çektiler. Murat Altaş ve Miyase Feyza Biçer'e çevrede bulunan arkadaşları ve vatandaşlar da eşlik etti. Olayı gören onlarca kişi ise telefonlarına sarılarak sürpriz evlilik teklifini görüntülediler. Bu sırada meydanda konfeti ve meşaleleri gören polis ekipleri herhangi bir asayiş olayı olup olmadığını kontrol etmek için geldi. Evlilik teklifini gören polis ekipleri çifte mutluluklar diledi.

Sürpriz evlilik teklifi aldığı için çok şaşırdığını söyleyen Miyase Feyza Biçer yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Çok güzel bir duygu herkese çok teşekkür ederim. Çok şaşırdım bu kadarını beklemiyordum olayı anlamıştım ama farklı bir duyguymuş. 5-6 aydır birlikteyiz. Çok mutluyum, evet dedim” dedi. Murat Altaş ise “Böyle bir insan için böyle bir organizasyon az daha fazlasını yapmak isterdim ama kısa zaman içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İnşallah bundan sonrası bizim için her şey daha iyi olur ve mutlu geçer” şeklinde konuştu.