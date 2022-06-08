Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın öldürülmesine ilişkin davada bir astsubaya 2.5 yıl hapis cezası

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında başından silahla vurulan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan astsubaylardan Ahmet M. 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Mehmet S. ise beraat etti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 24 Mart 2021 tarihinde başından silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı. Sorgun 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık astsubaylardan Ahmet M. ile taraf avukatları hazır bulunurken, diğer sanık Mehmet S. duruşmaya katılmadı. Özlem Salkım'ın annesi Rahime ve babası Ramazan Salkım ile avukatları da duruşmada yer aldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, mütalaasını açıklayarak, 2 sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanıklardan Ahmet M., mütalaayı kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, silahın sahibi Ahmet M.'ye 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken, diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatına karar verdi.

Özlem Salkım'ın ailesi ise karara tepki göstererek, istinaf mahkemesine itiraz başvurusu yapacaklarını söyledi.

Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, geçen yıl 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 27 Mart'ta hayatını kaybetmişti.