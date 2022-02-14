Denizi olmayan Yozgat'ta rızıklarını tekne balıkçılığıyla çıkarıyorlar

Denize kıyısı olmayan Yozgat'ta kış mevsiminde tekne ile balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan balıkçılar, günde 100 kilogram üzerinde sazan, alabalık, somon, çay balığı avlıyor.

Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Kimi balıkçılar baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle tonlarca alabalık üretimi gerçekleştirirken, tekne balıkçılığı yaparak geçimlerini sağlayan kimi balıkçılar da baraja ağ atarak rızıklarını arıyor.

Kış mevsimi olmasına rağmen Çekerek Barajında tekne ile avcılık yapan balıkçılar, günde 100 kilogramın üzerinde sazan, somon, alabalık ve çay balığı avlıyor. Çekerekli balıkçılar, barajdaki balıkları avlamak için günün erken saatlerinde tekne ile baraja açılıyor. Baraja attıkları ağları bırakıp geri dönen balıkçılar, ertesi gün yine tekne ya da sandallar ile ağların bulunduğu alana gidiyor. Ağlarına takılan balıkları tekneye alan balıkçılar, günün sonunda yakaladıkları balıkları Çekerek Su Ürünleri Kooperatifine satarak evlerine mutlu dönüyorlar.

Denizi olmayan Yozgat'ta tekne balıkçılığı yaparak geçimlerini sağladıklarını söyleyen balıkçı İsmail Yiğit, “Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kooperatifimiz adına balıkçılık yapmaktayım. Günlük belli olmuyor 100 kilograma kadar balık tutuyoruz. Somon, sazan, alabalık ve çay balığı tutuyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz” dedi.

Balıkçı Yiğit, Çekerek Barajında 15-20 kilogramı bulan sazan balıklarını avladıklarını da sözlerine ekledi.