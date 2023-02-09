Depremde yaşamını kaybeden astsubay ve annesi toprağa verildi

Hatay'da deprem esnasında ikamet ettiği evin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkaya ve annesi Güler Özkaya, memleketleri Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da ikamet ettiği evin çökmesi sonucu annesi ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkaya (50) ve annesi Güler Özkaya (75) için Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Özkaya ve annesi, ilçeye bağlı Kabakini köyü mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Şefaatli Kaymakamı Yusuf Ilıca, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Astsubay Özkaya'nın 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.