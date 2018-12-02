Dezavantajlı çocuklara spor desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı 2018-1 çağrı metni kapsamında Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 'Spor, Sağlık ve Kardeşliktir'' isimli projelerini hayata geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen projede, dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerin spor aracılığı ile sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak, öğrencileri sporun faydaları hakkında bilgilendirmek ve öğrencilere az bilinen spor dallarını tanıtmak amaçlandı.

Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen projenin açılışına Dr. Öğr. Üyesi Ebru Araç Ilgar, Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Karaç ve Dr. Öğr. Üyesi Bekir Barış Cihan, antrenörler Harun Dişlitaş ve Nermin Dursun ile çok sayıda öğrenci katıldı. Projenin ilk gününde dezavantajlı öğrencilere 'Sporun Faydaları ve Az Bilinen Spor Dallarının Tanıtımı' konulu seminer verildi ve bu spor dallarının uygulamaları yapıldı. İkinci günde ise lise öğrencileri ile BESYO bölümü erkek öğrencileri arasında futbol maçı yapıldı. Projenin son gününde ise kız öğrenciler ile BESYO bölümü kız öğrencileri arasında voleybol maçı düzenlendi. Ayrıca proje kapsamında dezavantajlı öğrenciler ile üniversite öğrencileri badminton ve masa tenisi de oynayarak spora doydular. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen projede öğrenciler hem spor konusunda bilgi sahibi oldu hem de çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirerek eğlendiler.