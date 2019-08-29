İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Yozgat’ın merkeze bağlı Çadırardıç köyünde dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Yozgat'ın merkeze bağlı Çadırardıç köyünde dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çadırardıç köyünde yaşayan D.E. (42) ile imam nikahlı eşi Y.T. (37) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu D.E. imam nikahlı eşi Y.T.'yi bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


İmam nikahlı eşini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Bir arazide üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.