Diyabet için spor yaptılar

10 Mayıs Dünya Hareket Gününde, Yozgat Diyabet Derneği tarafından "Hareket Et, Dünyan Değişsin" etkinliği düzenledi.

Celal Atik Spor Salonunda gerçekleşen etkinlikte, aileler çocuklarıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Durak Tekgül önderliğinde geleneksel oyunlar oynayarak, hareket etti ve keyifli dakikalar yaşadı.

Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Antrenör Tekgül hareket etmenin sadece beden sağlığına değil, ruh sağlığına da iyi geldiğini belirterek kronik hastalıkları önlemenin en önemli basamağının da hareket olduğunu söyledi.

Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz ise yaptığı açıklamada hareket etmenin ve spor yapmanın beden ve ruh sağlığına iyi geldiğini belirterek spor yapmanın diyabet açısından önemine değindi. Yılmaz, “Diyabet özellikle Tip-2 dediğimiz ilerleyen yaşta ortaya çıkan ve şeklinin en önemli nedenlerinden biri de ülkemizde şişmanlamaya başladığımız gösterilmektedir. Beslenme şeklimizin değişmesi, gıdaların içerikleri gibi pek çok faktör de var elbette şişmanlama nedenleri arasında. Ancak teknolojinin gereğinden fazla kullanma, sürekli bilgisayar ya da cep telefonlarıyla ilgilenme bizleri hareketsiz yaşama da sevk etmiştir. Biz de dernek olarak 10 Mayıs Dünya Hareket Gününde Yozgat'ta bir kıvılcım oluşturalım istedik. Diyabetli dostlarımız, aileleri dışında çevremizde bulunan arkadaşlarımızı da davet ettik. Hepimiz unutmayalım ki, diyabet için risk altındayız. İnsan gördüğünü yapar felsefesi ile yola çıktık. Her hafta bu etkinliğimizi düzenlemeye ve hareket et, dünyan değişsin felsefesini Yozgat'ta yaşatmayı hedefliyoruz. Bu etkinlikte bize bu imkanı sunan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Rasim Parlak Bey'e, gönüllü olarak bize antrenörlük yapan Sayın Durak Tekgül Hocama, dernek yönetimi ve üyelerimize, dostlarımıza çok teşekkür ederim. Her hafta Cuma Günü gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum" dedi.