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Diyabetli çocuklar Vali Çakır'a Atatürk portresi hediye etti

Yozgat Diyabet Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte bir gurup diyabet hastası çocuk ve yakınları, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti.

Yozgat Diyabet Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte bir gurup diyabet hastası çocuk ve yakınları, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı makamında ziyaret etti.


Yozgat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında diyabet hastası çocuklar ve yakınları Yozgat Diyabet Derneği öncülüğünde Vali Kadir Çakır'ı ziyaret etti. Yozgat Valiliğinde gerçekleşen etkinlikte diyabetli çocuklar, Vali Çakır'a günün anlam ve önemine dair hazırladıkları Atatürk portresini armağan etti. Diyabetli çocukların ve ailelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakır da, çocuklara kitap hediye etti. Ziyaretin ardından diyabetli çocuklar ve yakınları, Yozgat Diyabet Derneği üyeleri ile birlikte bir oyun salonunda karaoke yapıp şarkı söyleyerek gönüllerince eğlendiler.


Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz diyabetli çocuklarla bu tür etkinlikleri sıklıkla gerçekleştirdiklerini söyleyerek “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Valimiz Kadir Çakır'ı ziyaret ettik. Diyabetli çocuklarımız hazırladıkları Atatürk portresini Sayın Valimize armağan etti. Sayın Valimize ilgilerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu vesile ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.

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