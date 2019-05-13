Diyabetli çocuklara drama eğitimi verildi

Yozgat Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen drama eğitimine diyabetli çocuklar aileleriyle katıldı. Drama eğitmeni Burak Tuğrul Başel öncülüğünde sahnede hünerlerini sergileyen çocuklar katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Drama eğitiminin sonunda çocuklar günün anısına el baskı yaparak tablo oluşturdular.

Sorgun'dan drama eğitimi için çocuklarını getirdiğini belirten Ali Ünal yaptığı açıklamada, “Çocuklar için Yozgat Diyabet Derneği tarafından düzenlenen drama eğitimine katıldık. Çocuklarımızın kişisel gelişimi için oldukça yararlı bir program oldu. Hem çocuklarımız hem de biz oldukça keyifli zaman geçirdik. Etkinlikte emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.

Çocukların sosyalleşme ve öz güven konularında gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Drama Eğitmeni Burak Tuğrul Başel, “Böyle bir organizasyonun içinde olduğumuz için ekip olarak mutluyuz. Sosyal projelere destek vermeye devam ediyoruz. Yeni dönemde de Diyabet Tiyatro Okulu projesi için bir çalışmamız olacak” şeklinde konuştu.

Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz ise “Çocuklar bizim geleceğimiz, çalışmalarımız sadece diyabetli çocuklarımıza yönelik olmayacak. Önemli olan diyabetli çocuklarımızla hepsini bir araya getirerek, öz güvenlerini artırmak. Tüm çocuklar bizim için ayrı bir elmas parçası. Elimizden geldiğince çocuklarımızı spor, sanat ve müzikle destekleyeceğiz. Bize bu imkanı sunan İl Kültür Müdürlüğümüze, Bozok Üniversitesi Kabare Sanat Topluğuna, çocuklarımıza ve velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum “ ifadelerini kullandı.