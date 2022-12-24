Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için mücadele ediyoruz”

Yozgat'ta din görevlileri ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için mücadele ettiğimizi her vesileyle her yerde ve her zaman söylemeye gayret ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yozgat'ta din görevlileri ile bir araya geldi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Camilerimizin mihrabından, minberinden, kürsüsünden, minaresinden hakkın ve hakikatin sesini yükseltmek, Allah'ın Kitabını ve güzel ahlakı öğretmek, milletimizi ve medeniyetimizi en güzel şekilde temsil etmek üzere burada bulunan ve bu ideali hayat tarzı edinen siz değerli hocalarımı, meslektaşlarımı en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum” diye konuştu.

“İnsanlığın geleceğine hizmet gayesiyle yola çıkan Peygamber varisleriyiz”

Allah'ın dinine ve bütün insanlığın geleceğine hizmet gayesiyle yola çıkmış ve bu yolda taviz vermeden devam etmeye çalışan Peygamber varisleriyiz ifadesini kullanan Başkan Erbaş, “İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için mücadele ettiğimizi her vesileyle her yerde ve her zaman söylemeye gayret ediyorum” dedi.

Başkan Erbaş, din görevlilerinin iyiliğin yaygınlaşması ve kötülüğün defi için çalıştığını belirterek, “Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de; ‘İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. Onlar kurtuluşa erenlerdir.' buyurmaktadır. Sonundaki müjdeyi dikkate alarak hayra ne kadar çağırırsak, iyiliği ne kadar çok emredersek, kötülükten men etmek için ne kadar çok gayret içerisinde olursak inşallah oradaki müjdeye nail olacağız. Din görevlilerimiz bedenen olmasa bile zihnen ‘dün ne yapmadım, yarın ne yapmalıyım' bunun derdini taşımalı ve 24 saatini tebliğle, davetle, bunu en azından planlayarak geçirmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“Bilgilerimizi sürekli tazelemek gerekiyor”

Başkan Erbaş, din görevlilerinin, Eshab-ı kiram gibi, insanların, çocukların ve gençlerin gönüllerini fethetmesi gerektiğini söyledi.

Din görevlilerinin kendilerini iyi yetiştirmesi gerektiğini söyleyen Başkan Erbaş, “Kendimizi iyi yetiştirmemişsek o zaman milletimizin manevi hayatına rehberlik etme noktasında sıkıntı yaşarız. Bu yüzden sürekli bilgilerimizi tazelemek gerekiyor. Öğrendiklerimizi unutmamak ve öğrendiklerimizin üzerine yeni bilgiler koymak için okumamız gerekiyor. Bunun yanında aktüel bilgiyi de ihmal etmeyelim. Sosyal bilimler, edebiyat, tarih, toplum, bilim, teknoloji, fizik, kimya ve benzeri okumalarınız bize çok farklı kazanımlar sağlayacak. Kur'an-ı Kerim'i okumanız ve anlamanız bile değişecek. Özellikle hizmet ettiğimiz bölgeyi, mahalleyi görev yerimizi ve muhatap kitlemizi bütün özellikleriyle tanımak ve ona göre rehberlik yapmak durumundayız” şeklinde konuştu.

“Samimiyeti hiçbir zaman elden bırakmayalım”

Din görevlilerinin görevini aşkla, heyecanla, ihlasla ve samimiyetle yapması gerektiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Din samimiyettir. Samimiyeti hiçbir zaman elimizden bırakmayacağız. İnsanlarda en etkili olan şey hayatımız ve davranışlarımızla örnek olmamızdır. En güzeli hikmetle, güzel öğütle davet edeceğiz. Sevdirin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın” ifadelerine yer verdi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürü Remzi Bircan, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, I. Hukuk Müşaviri Selami Açan, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ve din görevlileri katıldı.