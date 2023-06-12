Doğa ile iç içe terapi

Yozgat'ta Psikoterapist Levent Tanman öncülüğünde yaklaşık 30 gönüllünün katılımıyla zihin ve ruh sağlığı için iyileştirici bir etkiye sahip olan ekoterapi etkinliği düzenlendi.

Günümüzde stresten uzaklaşmak ya da stresle gelen olumsuzlukları önlemek için birçok kişi doğal yaşam terapilerine başvuruyor. Bu çerçevede kentte Uzman Psikolojik Danışman-Psikoterapist Levent Tanman bir ilke imza atarak ekoterapi etkinliği düzenledi. Hayatı daha iyi anlamak, hayata karşı daha mutlu ve pozitif hissetmek isteyen gönüllüler, Tanman öncülüğünde Kirazlı Göleti mevkiinde bir araya geldi. Su şırıltısı ve kuş cıvıltıları arasında düzenlenen etkinlikte, gönüllülerce anlatılanlardan yola çıkan Tanman, uzmanlık alanıyla ilgili aydınlatıcı bilgiler vererek yol gösterici bazı önerilerde bulundu.

Zihin ve ruh sağlığı için iyileştirici bir etkiye sahip olan ekoterapi etkinliği yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Çeşka Kalesinde son buldu.

Ekoterapi etkinliğinin Yozgat'ta ilk kez düzenlendiğini söyleyen Tanman, “Etkinlikteki amacımız farklı bakış açıları ile ufkumuzu genişletmek, empati becerimizi geliştirmek, psikolojik dayanıklılığı arttırarak üzerinde yaşadığımız dünya ile derin ve anlamlı bir bağ kurabilmektir. Ayrıca öznel iyi oluşumuzu arttırabilmek ve dünyadaki yerimizi keşfetmek amacı ile etkinlik Yozgat'ta ilk defa düzenlendi. Doğada vakit geçirmenin zihin ve ruh sağlığımız için iyileştirici bir etkiye sahip olması, yoğun katılım ve istek üzerine belirli periyotlarda ekoterapi etkinliğine devam edeceğiz.” dedi.

Doğada ekoterapi etkinliğine katılan vatandaşlar ise kendilerini çok iyi hissettiklerini ve bu etkinliği yapmaya devam etmek istediklerini söyledi.