“e- Nabız” kullanıcısı 9 milyonu aştı

Dr. Aziz Ahmet Surel, Türkiye genelinde kullanıcı sayısı 9 milyonu aşan Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulaması sayesinde, hastanelerinde tahlil ve tetkik sonuçlarında kağıt basımını yok denecek kadar azalttıklarını bildirdi.

Sağlık sektöründe dijitalleşme çabalarına öncülük eden ve bu kapsamda gerekli olan tüm kriterleri yerine getirip HIMSS EMRAM 6 sertifikasyonu alan ilk hastane olan ve HIMSS Emram Stage 7 Sertifikasyonu için de hazırlıklarını sürdüren Yozgat Şehir Hastanesinin Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, halkın e- Nabız uygulamasına alışmasının işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Başhekim Surel, hastanelerinde tahlil ve çeşitli tetkikler yaptıran tüm hastalarını e- Nabız konusunda bilgilendirmeleriyle kağıt basımını yok denecek kadar azalttıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığının, tüm vatandaşların laboratuvar tahlillerinden, radyoloji görüntülerine, hastane ziyaretlerinden, randevu geçmişlerine kadar tüm sağlık kayıtlarına erişebilecekleri, e- Nabız Kişisel Sağlık Sistemi kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Yaşlı vatandaşlarımız dahi bu uygulamayı rahatlıkla kullanabiliyor. Yozgat ve çevresinden hatta Türkiye'nin her yerinden hasta kabul eder duruma gelen hastanemiz dijital bir hastane. Çok yaşlı, akıllı cep telefonu kullanamayan sınırlı sayıdaki hastalarımız dışında tahlil ve tetkik sonuçlarında kağıt basımımız olmuyor. https://enabiz.gov.tr üzerinden yapılan girişler konusunda elemanlarımız dileyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyor.”

e- Nabız nedir?

e- Nabız kişilerin muayene, tetkik ve tedavilerinin nerede yapıldığına bakılmaksızın, kendi adına üretilmiş tüm sağlık bilgilerini yönetebildiği, tıbbi özgeçmişine tek bir yerden ulaşabildiği ve sadece kendisinin belirlediği yetki çerçevesinde hekimlerle paylaşabildiği sistem. Kişiler e- Nabız profiline girdikleri zaman MHRS'ye bağlanarak tüm kamu hastanelerinden randevu alabiliyor ve bu randevularının kayıtlarına erişebiliyor.

Acil durumlarda e- Nabız

Sistemin mobil uygulamasının sunduğu en önemli hizmetlerden bir tanesi de 112 acil butonu. Vatandaşlar, e- Nabız sisteminin mobil uygulamasında bulunan 112 acil butonunu kullanarak acil durumlarda kendisinin ya da yakınlarının yaşadığı veya çevresinde gerçekleşen ve acil müdahale gerektiren bir olayda, acil servisi haberdar edebiliyor ve uygulamanın göndereceği konum bilgisiyle en kısa sürede bölgeye ulaşılmasını sağlayabiliyor.