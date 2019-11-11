Eğitim kurumundan fidan kampanyasına destek

Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da 11 milyon fidan aynı anda toprakla buluştu. Daha yeşil bir Türkiye olmak için başlatılan kampanya kapsamında Yozgat Çözüm Koleji 5. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrenciler, İngilizce öğretmenleri Nail Gülabi ve Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu eşliğinde 100 adet fidanı toprakla buluşturarak kampanyaya destek oldular. Öğrenciler daha sonra diktikleri fidanlara can suyu verdiler.

Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Geleceğe Nefes Ol kampanyasına Yozgat Çözüm Koleji olarak destek olduk. Bugün öğrencilerimizle birlikte gelerek 100 adet fidanı toprakla buluşturduk. Hepimizin amacı geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmaktı. Bizler ilk adımı attık. Bu güzel çalışmanın bir parçası olmaktan Yozgat Çözüm Koleji olarak gurur duyuyoruz. Türkiye'nin her yerinden bu anlamlı güne katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik sonunda Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile günün anlam ve önemini anlatan hatıra fotoğrafı çektirdiler.