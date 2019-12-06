Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Yozgat'taki baba ocağında yangın çıktı

Eski MHP İstanbul Milletvekili ve eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babası İhsan İhsanoğlu'na ait Yozgat'taki kullanılmayan tarihi İhsanoğlu Konağı'nda yangın çıktı.

İstanbulluoğlu Mahallesi Karabacak Sokak'taki konakta henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürülürken itfaiye ekipleri yangın sonrası soğutma çalışması başlattı. Tarihi konak yangında büyük hasar gördü.

Konağın durumunu bir ay önce Emniyet Müdürlüğüne bildirdiklerini dile getiren Mahalle Muhtarı Erdoğan Deniz, “Emniyet Müdürlüğümüz de gerekli çalışmaları yapıyordu. Bugün yangın çıktı, kundaklanmış olabilir” dedi.