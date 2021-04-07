Elektrik hatları yeraltına alınıyor

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, görüntü kirliliğine neden olan yer üstündeki elektrik kabloları yer altına alınması için elektrik dağıtım şirketi ile protokoller imzalandı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, elektrik potansiyelini güçlendirmek ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla, elektrik kablolarının yeraltına alınması çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve elektrik iletimini daha güvenli hale getirmek amacıyla; Haşim Kılıç mahallesinde bulunan cadde ve sokaklarda bulunan elektrik hatlarını yer altına alınacağını belirten Başkan Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

“İlçemiz Haşim Kılıç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Yozgat, Hamam, Hükümet, Şerif Arzık ve diğer cadde ve sokaklarda bulunan elektrik direklerine bağlı elektrik hatları, yerin altına alımı için ÇEDAŞ işletme şefliği ile protokol imzalamış bulunmaktayız. Projenin toplam bedeli 4 Milyon TL'dir. Bu çalışma sayesinde ilçemizin hem görselliği öne çıkmış olacak hem de görüntü kirliği ortadan kalmış olacaktır. İnşallah ilçe merkezindeki cadde ve sokakların üzerlerinde bulunan ve çirkin bir görüntü sergileyen beton ve demir direkler ortadan kalkacaktır. Şimdiden emeğe geçenlerden Allah razı olsun.” dedi.

Kesilen asfalt yamaları dikkatli yapılmalı

Yerköy'de elektrik hatlarının yer altına alınması konusunda memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, birleşim noktalarında özellikle de ışıkların olduğu mevkilerde kesilen asfaltın yamasının ya fazla çukur ya da fazla tümsek şekilde görüntü kirliliği ve araçlara zarar oluşturmayacak şekilde yapılmasına dikkat çekti.