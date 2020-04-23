Emniyet ekipleri çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocukların sevinçlerine ortak oldu.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçlarını Türk bayrakları ile süsleyip 23 Nisan şarkıları seslendirerek cadde ve sokaklarda ring attı. Polisleri gören çocuklar da balkonlara çıkarak ellerinde bayraklarla hem 23 Nisan şarkılarına eşlik etti hem de polisleri alkışladı. Emniyet ekiplerinin 23 Nisan etkinliği renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.