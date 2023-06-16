En hüzünlü mezuniyet töreni

Erdoğan Akdağ Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin yakınlarına Yozgat Valisi Ziya Polat ve Bozok Üniversitesi Rektöre Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından aile beratı verildi.

Duygusal anların yaşandığı törende salondakiler gözyaşını tutamadı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde oğlu Osman Hulusi Üzüm'ü kaybeden anne Aliye Üzüm, kendilerine aile beratı verildiğini belirterek duygularının anlatılamayacağını ve çok üzgün olduklarını söyledi.

Trafik kazasında oğlu Muhammet Emin Salman'ın hayatını kaybettiğini söyleyen baba Ali Osman Salman da, “Aile beratını aldık, biz isterdik ki mezuniyet belgesini de çocuğumuzla birlikte alalım. Ama ömrü yetmedi, 15 tatile gelince kaza yaptı. 4. Yılın sonunda buraya beraber gelmek istedik, olmadı" şeklinde konuştu.