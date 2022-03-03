İhlas Haber Ajansı

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Engelleri aşarak, Yerköy'e Türkiye birinciliği getirdi

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde Görme Engelliler Judo Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan 8.

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde Görme Engelliler Judo Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan 8. Sınıf öğrencisi Yasin Şahin Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca tarafından kabul edilerek ödüllendirildi.


Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca yaptığı açıklamada: Yerköy Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Yasin Şahin, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde Aydın-Nazilli de yapılan Görme Engelliler Judo Müsabakalarında Ümitler 60 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak ilçemizi gururlandırmıştır. Emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve yetiştiren ailesine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

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