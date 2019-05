Engellilerin yaptığı eserler sergileniyor

Yozgat'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelliler tarafından yapılan resim ve el işi sergisi açıldı.

Yozgat'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engellilerin yıl boyu yaptıkları resim ve el işi sergileri eski askerlik şubesinde görücüye çıktı. Ahşap yakmadan kağıt rölyefe, yağlı boya tablodan hat sanatına kadar birçok ürünün yer aldığı sergi 3 gün boyunca açık kalacak. Ürünler aynı zamanda satışa sunularak elde edilen gelirler de engellilere verilecek.

Serginin açılışına Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışının ardından açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, engellilerin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutladığını söyledi. Neşeli, “Biz her zaman kendilerinin yanlarındayız ve destekçisiyiz. Kendilerine her zaman sosyal hayatın içerisine dahil olarak mutlu bir şekilde çalışmalarını temenni ediyoruz. Bunun içinde çalışacağız. Bugün burada Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlarımızın hazırlamış oldukları el ürünleri sergisini açtık. Burada arkadaşlarımız zahmetli bir süreç sonucunda güzel eserler çıkartıyorlar. Birilerinin belki çok rahat yaptıkları ürünleri bizim arkadaşlarımız daha uzun bir zamanda yapıyorlar ancak ortaya çıkarıyorlar. Bu azmin bir göstergesidir. Bu arkadaşlarımızın kurumlarımızda rehabilite olmaları gerekiyor. Kurumda en azından kendi el becerilerini, duygularını ve hissiyatlarını kaybetmemeleri gerekiyor. Bu gibi eserler düşüncelerini ve umutlarını ortaya koyuyor. Bu sergi Yozgat'ımıza engellinin sadece acınan değil, diğer vatandaşlar gibi bir şeyleri yapabilen bireyler olduğunu gösterecek” dedi.

Rehabilitasyon merkezinde kalan Narin Işık ise ağzı ile yaptığı resimleri halkın beğenisine sunduklarını belirterek “ Şu an da 40 tane tablom var, ağzımla yapıyorum. Severek resim çiziyorum. Ben bu halimle yapıyorsam sağlıklı insanlar neden yapmasın. İstenildiği zaman her zorluk aşılıyor. Her şey yapılabiliyor. Bedenen çok zor şartlarda yapıyorum, ağzımla fırça tutmak çok zor” şeklinde konuştu.