Eşine küfreden iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Yozgat'ta iki kişinin tabanca ile vurularak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ın merkeze bağlı Lök Köyü Şabanyazısı mevkiinde Ömer Yüksel ve Hayrullah Çetin'in bir kamyonetin içerisinde tabanca ile öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışma sonucu şüpheli N.A., Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma sonrası yakalanan N.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. N.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. N.A.'nın ifadesinde olay günü maktuller ile araçta olduğunu ve maktullerini eşine küfretmesi üzerine çıkan tartışma sonucu maktulleri tabanca ile vurduğu öğrenildi.

Hayvan satın almak için Yozgat'ın Sorgun ilçesinden ayrılan ve bir daha kendilerinden haber alınmayan Ömer Yüksel ve Hayrullah Çetin, Lök köyü Şabanyazısı mevkiinde bir arazide park halindeki kamyonette öldürülmüş halde bulunmuştu.