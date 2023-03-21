Ev kadınıyken iş kadını oldular

Yozgat'ta bir araya gelen girişimci kadınlar, kurdukları kooperatif aracılığıyla yöreye özgü salamura ve çömlek peyniri üreterek ülke ve kentin ekonomisine katkı sunuyor.

Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 4 ev kadını, Yozgat'ın unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerinden Midiliç salamura ve çömlek peyniri üretme kararı aldı. Girişimci kadınlar, Yerköy ilçesine bağlı eski adı Midiliç olarak bilinen Aydıngün köyünde, devlet desteği olmadan tamamen kendi imkanlarıyla peynir evini kurdu. Girişimci kadınlar, burada köy halkından istihdam ettikleri 6 çalışan ile geleneksel yöntemlerle salamura ve çömlek peyniri üretimine başladı. Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuran kadın girişimciler, Midiliç yöresine özgü peynirin bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede marka tescil ve patentini aldı.

Kurdukları kooperatifle Aydıngün köyünde istihdama katkı sunan girişimci kadınlar, sözleşme imzaladıkları çiftçilerin ürettiği sütü de alarak salamura ve çömlek peyniri üretiyor. Herhangi bir koruyucu ve katkı maddesi olmadan üretilen salamura peynir ile çömlek peyniri yaklaşık 3 ay gibi bir süre toprakta bekletildikten sonra satışa sunuluyor. Ayda 20 ton sütün işletildiği peynir evinde, üretilen 2 ton peynirin satışı ülke genelinde internet ve kargo üzerinden yapılıyor.

Midiliç peynirini tekrar gün yüzüne çıkaracağız

Yaklaşık bir buçuk yıldır Aydıngün (Midiliç) köyünde peynir üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Ahmet Hoşgeldi, “Midliçoğlu Çiftliği Peynir Evinde salamura ve çömlek peyniri olmak üzere Midiliç peyniri üretiyoruz. Unutulmuş bir lezzetti, yıllar öncesinden büyüklerimiz yapıyordu. Geleneksel bir peynir, yöresel bir üründür. Tekrar canlandırmaya uğraşıyoruz, Üretime başladık inşallah daha da büyüyerek tüm Türkiye'ye ismimizi duyurmayı hedefliyoruz. Daha önce hayvancılık yapıyordum, hala da yapıyoruz az sayıda yapıyoruz. Hayvan sayımızı çoğaltmayı düşünüyoruz çünkü daha önce perakende şekilde sütlerimizi satmak zor oluyordu. Ama şimdi öyle bir sıkıntımız yok. Köyümüzde bize iş imkanı oldu. Tüm köy halkı için herkes de bundan faydalanıyor. İnşallah hayvan sayımızı da arttırarak daha yüksek kapasitelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

"İşimi çok severek yapıyorum"

Midiliç köyü sakinlerinden 2 çocuk annesi Türkan Hoşgeldi ise, “Köyümüzde peynir üretimi yapıyoruz. Hem salamura hem çömlek olmak üzere iki şekilde. İşimi çok severek yapıyorum, kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü köyümüzde kendi işimizi yapıyoruz. Severek, isteyerek yapıyoruz, evimize katkı sağlıyoruz. Ev kadınıyken iş kadını olmayı başarabildik diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Ev ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Daha önce eşi ile hayvancılık işi ile uğraşan Nevin Şahin de, “Çok uzun zamandır bu peynir basma işini yapıyordum. Kendi işimiz vardı eşime yardım ediyordum. Köye gidip geliyorduk orada mandıramız vardı, hayvancılıkla uğraşıyorduk. Orası da kendi işimizdi ama kendi kazandığımız çok farklı oluyormuş. Ev ekonomimize katkı da bulunduk, peynir üretmeye devam ediyoruz.” sözlerine yer verdi.

Köyde 6 kişiyi istihdam ettik

Unutulmaya yüz tutmuş Midiliç peynirini tekrar gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ebru Örmüş, “Yozgat'a gönül veren Yozgat sevdalısı kadınlar olarak arkadaşlarım, ortaklarım Semra, Sevgi ve Fatma Hanımla birlikte biz Yozgat'ta unutulmaya yüz tutmuş Midiliç peynirini Midiliç köyüne ulaşarak yeniden üretimini başlattık. Bir buçuk yıldır üretim yapıyorduk. Midiliç köyüne ulaşmamda arkadaşım köy halkından Mehmet Hoşgeldi bana bu işte varım dedi. Öncesinde kendisi sütünü toplama merkezine veriyordu, şimdi peynirini yaparak köyünün adını duyuruyor ve istihdama sağlıyor. Şu anda köyde 6 arkadaşımız istihdam ediliyor, onun dışında köy halkı da pazara gidip sütlerini satmak yerine köy içinde kovalarla sütlerini işletmemize getirerek peynirin yapımına katkı sağlıyorlar. Onlara da bir istihdam sağladık kendileri ile sözleşme yaptık” dedi.

Koruyucu ve katkı maddesi olmadan 6 ay muhafaza ediliyor

Unutulmaya yüz tutmuş Midiliç peynirini gün yüzüne çıkarıp ülke pazarına sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını da belirten Örmüş, “Şu an da küçük bir hayal, büyük dokunuşa ve istihdama dönüştü. Midiliç peynirini, salamura ve çömlek peyniri olarak iki ürün olarak çıkardık. Satışlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye geneline kargo üzerinden hem de internet üzerinden perakende olarak satışını yapıyoruz. Marka tescil ve patentini aldığımız peynirimizi aynı zamanda da analizlere gönderdik, yapılışı farklı bir peynirdir. Koruyucu ve katkı maddesi olmadan kendini 6 ay boyunca koruma özelliği vardır. Çömlek peyniri de kısa sürede bozulmayan bir peynirdir, salamura da bozulmayan bir peynirdir. Öncesinde de zaten efsaneleşmişti ve unutulmaya yüz tutmuştu. Böyle geleneksel, yöresel bir değeri yeniden çıkarıp hem de köy halkına istihdam sağlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.